La culpa siempre es de la prensa

Hace unas semanas, en pleno debate previo a las últimas elecciones que se han realizado en este país, en las que los ciudadanos españoles tuvimos la plena libertad de votar entre un amplio abanico de vendehumos y ladrones de guante blanco, hablaba con un colega sobre la irrupción de un partido como VOX en el panorama político español actual. Me dijo que el auge de dicho colectivo de clara ideología de ultraderecha, que pasea sus consignas en un camión rollo vintage por todo el Poniente, era culpa de la prensa, "por darle bombo". Su afirmación no me sorprendió, ya había muchas personas que me lo habían dicho, lo que más me extrañó es que después de explicarle que nuestro trabajo es informar, de la forma más objetiva posible, sobre todo lo que ocurra, nos guste más o nos guste menos, siguiera sin entenderme. Cuando los que trabajamos en los medios de comunicación entramos en este tipo de debates con personas que desconocen lo que es esta profesión realmente, siempre lo perdemos por desgana. Durante años he soportado eso de que solamente escribimos sobre fútbol, que no damos importancia a otros deportes minoritarios. Y razón no le faltaba del todo a esa gente que me lo repetía una y otra vez, pero a la vez dejaban a la vista una clara muestra de hipocresía. Demandaban más presencia en nuestras páginas de disciplinas como el bádminton o el patinaje artístico, sin haber ido en su vida a una competición de dichos deportes o, lo que es peor, sin haberse gastado nunca un duro en un periódico para leer sobre ello, que quizás si vendiésemos un millón de ejemplares diarios se podría aumentar la plantilla en esta sección de Deportes y cubrir cada semana todos los deportes considerados minoritarios pero, a día de hoy, es imposible. Es cuestión de logística. El último tirón de orejas que hemos recibido fue hace un par de días, cuando anunciamos el fichaje del extremo izquierdo del Mirandés Yanis Rahmani por la UDA. Con el conjunto de Miranda de Ebro en pleno play off, no sentó muy bien entre sus seguidores, como bien nos dejaron claro en redes sociales. Ojalá algún día entiendan que nuestro trabajo es informar, solamente eso. Sin casarnos con nadie. No hay conspiraciones de ningún tipo.