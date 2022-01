El 'culpable'

Amo las series. Disfruto yéndome de viaje y echándome los tenis para la carrera matutina. Me cuesta Dios y ayuda, pero me siento mejor que nunca cuando el despertador me suena a las seis y tengo que 10 km. programados en el pulsómetro. Me siento como un toro en los entrenamientos de fuerza. Adoro el kilómetro 30 del maratón, cuando las piernas empiezan a flaquear y es la mente la que tira del cuerpo. Eso sí, nada como los 5 minuticos en los que metes las piernas en el agua helada de la playa para relajar la musculatura y la posterior ducha.

Me dicen que estoy obsesionado, supongo que será un virus que, curiosamente, me ha pegado un doctor. Doctor y amigo, por supuesto. "Correr una maratón te hace invencible, indestructible". Me permito hacerle plagio de su libro 'Cuatro Horas' porque no hay mejor expresión para definir el chute de endorfinas que uno sufre, no ya cuando termina cualquiera carrera, sino en un simple entrenamiento diario. Sí, Antonio, yo te acuso.

Y te acuso porque te leo cada fin de semana en 'La Consulta del Especialista'. No cuando estoy montando la página, sino que luego me detengo para empaparme bien del intríngulis que es el cuerpo del deportista. Me entretiene y aprendo. Al final, no hay mejor manera de conocer el cuerpo de uno mismo que entendiéndolo. Creía que con la rotura del LCA se me acababa el deporte, pero Antonio me animó a irnos al Maratón de NYC. Espero que en 2022 Estados Unidos no entre en guerra y tengamos que seguir posponiendo el viaje...

Innumerables Medias de Almería, todo tipo de carreras populares y benéficas locales, el Maratón de Oporto y la última, la San Silvestre de Madrid. No sé cuál es la tasa de reproducción del virus que me ha pegado 'IronDoc', calculo que R-infinito. No hay mascarillo o vacuna que lo detenga.