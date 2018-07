Un cúmulo de intereses

Almería, 26 de julio de 2018. Estimado Piñeiro, comparto gran parte de tu análisis. Es evidente que el dinero que llegue del Rayo por Pozo no se va a reinvertir en traer a un sustituto de garantías, sino más bien en sanear algún agujero en la cuenta económica de la entidad, que arrastra 1'5 millones de déficit. Tampoco entiendo a quienes evalúan el rendimiento de Pozo como si fuera el faro del equipo, cuando en realidad, a sus 22 años, sigue quemando otra etapa más de su formación. Entiendo que si finalmente el club se desprende de él, teniendo todavía dos años más de contrato, es porque necesita con urgencia esa inyección monetaria y también porque el jugador considera agotada su época rojiblanca. Como bien apuntas, vino para un objetivo diametralmente opuesto al que luego se encontró y no estaba bien rodeado para desarrollar sus cualidades, algo que hizo variar su actitud y compromiso. Por último, Fran Fernández no lo veía a domicilio. Solo lo alineó en el último duelo liguero en Lugo.