El curso ya toca a su fin

Demasiado rápido pasa el tiempo a veces. Una temporada más está tocando a su fin para los representantes almerienses en las distintas categorías del fútbol español. Al margen del primer equipo de la UD Almería, tan solo su filial todavía no ha concluido el curso a estas alturas. Finalizado el campeonato en el grupo IX de Tercera RFEF, al conjunto que dirige Alberto Lasarte le ha llegado el momento de disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF y lo hará en primer lugar recibiendo este domingo al Atlético Malagueño en lo que será todo un desafío entre los dos filiales del grupo. No pueden fallar los rojiblancos, puesto que el ascenso comienza a convertirse en una obligación ante la necesidad de ir reduciendo el salto entre el primer equipo y el filial tan grande que ha habido durante los últimos años. Todo ello mientras que los otros dos representantes almerienses en el grupo IX de Tercera RFEF acabaron haciendo los deberes. Si el Poli Almería de Carlos Hinojo conseguía hacerse con una meritoria permanencia con solvencia en su regreso a categoría nacional superando las expectativas que podía haber puestas antes del inicio del curso, de auténtico milagro puede calificarse lo hecho por Pablo Hernández desde su llegada al Poli El Ejido para acabar salvando al conjunto celeste en una temporada que ha estado cargada de complicados momentos no solo en lo deportivo sino también en lo extradeportivo. Un éxito que cobra aún mayor valor después de que este mismo curso ya consiguiera levantar de una complicada situación a La Cañada en la División de Honor Juvenil, cogiéndolo con cero puntos y dejándolo con la salvación bastante encarrilada antes de afrontar la difícil misión de repetir gesta en las filas del conjunto ejidense. Si la salvación de La Cañada en la División de Honor Juvenil ha sido otro de los momentos positivos para el fútbol almeriense, también lo ha sido la racha del Almería femenino que le llevó a encadenar hasta diez jornadas sin conocer la derrota y alejando las dudas que pudo haber ante el irregular comienzo de curso, aunque insuficiente para llegar a soñar con el ascenso. El curso está tocando a su fin.