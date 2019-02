Me da que FF no opina igual

Almería, 7 de febrero de 2019. Estimado Piñeiro, veo tu propuesta y la compro, pero algo me dice que Fran Fernández no opina igual y es quien hace las alineaciones. Si por mí fuera probaría colocando a Real junto a Eteki o De la Hoz, manteniendo la velocidad en las bandas con Rioja y Corpas, pero incluyendo más pólvora en el área con Demirovic junto a Álvaro Giménez, con lo que quizá se solucionase el problema de la definición. Lo que ocurre es que para vestir a un santo puedes desvestir a otro, y me explico. El doble pivote defensivo es casi intocable para FF por el equilibrio que le aporta al equipo, por eso veo complicado que se decante por disolverlo. Sí sería más factible, viendo que Eteki no acaba de recuperar su mejor versión, que con el paso de las jornadas David Rocha cobre mayor protagonismo entrando en el once y bien él o bien De la Hoz tengan mayor libertad para llegar al área. PD: La afición suele cumplir.