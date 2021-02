Almería, 11 de febrero de 2021. Estimado Piñeiro, mira que uno hace denodados esfuerzos por no caer en las teorías conspiranoicas, pero vista las resolución del Comité de Competición esto ya da que pensar. Debe ser la primera vez en mis veinte años de ejercicio profesional a nivel periodístico que leo una reprimenda a la actitud teatrera de Ibán Salvador, evidenciando su conducta antideportiva, y que sin embargo no se traduzca en algún tipo de sanción impuesta de oficio. Y en el mismo escrito son capaces de mantener el castigo sobre Sadiq pese a que las imágenes son palmarias y evidencian que no hubo ningún tipo de agresión. Ni en tiempos de Poncio Pilatos se lavaban las manos así los encargados de impartir justicia. Como bien apuntas esto se suma al surrealista libre indirecto pitado a Makarizde que derivó en un gol que debió ser anulado sin que el VAR se inmutara. Espero que la famosa ley de la compensación arbitral se haga notar pronto.