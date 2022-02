La de las cuatro estaciones, de sol a sol y sol tras sol, y la de los tres ejércitos, por tierra, mar y aire, aunque el cambio climático lo ha cambiado todo un poco. Así es la Segunda, un embarazo de 9 meses con sus 272 días de competición. La jerarquía de los clubes influye lo suyo, pero no determina en la División de Plata. Lo mismo se puede decir de los presupuesto. Son otros los registros que marcan las diferencias. Adelantarse en el marcador es uno de ellos. El que da primero, da dos veces. No siempre es así, pero sí en muchas ocasiones. Un repaso a las estadísticas de los cuatro primeros aclara el panorama. El líder ha marcado primero en 14 de sus 15 victorias y su única remontada es el 3-1 frente al Ibiza, que se adelantó en Ipurúa con un gol de Cristian Herrera. Los eibarreses han perdido los cuatro partidos en los que cedieron el primer gol. El Tenerife ha abierto el marcador en 12 de sus 14 triunfos y ha tenido capacidad de respuesta al primer gol del contrario contra Ponferradina y Huesca. En el caso del Valladolid, las cosas son muy parecidas. Sus 14 victorias lo han sido tras cobrarse el primer gol del partido. La UDA ha ganado en 16 de los 17 partidos que ha marcado antes que el rival. La derrota encajada en Lezama a costa del Amorebieta, donde Curro adelantó a los unionistas, es su única excepción. La buena gestión de un marcador favorable es el punto de encuentro de los cuatro primeros. Marcar primero es muy importante, casi definitivo, de la misma manera que remontar un resultado en contra cuesta un mundo. Los resultados cortos y los partidos cerrados abundan hasta finales de mayo. Empachos de goles no se darán. Hay que prepararse para el 'otro fútbol', el indigesto, el de faltas y falta de juego, el más seco que la mojama, el de toda la vida de Dios de Segunda.