Imagino que les sonará el programa ‘¿Quién da más?’, donde un elenco de personajes pujan por trasteros abandonados no reclamados con la esperanza de hacerse de oro con sus contenidos. No considero a El Bilal Touré ni un trastero, ni un trasto, todo lo contrario, pero hay un buen puñado de equipos ingleses e italianos que creen en el potencial del delantero malí y pueden hacer de oro al Almería con la que puede ser su venta más grande de la historia. Ayer saltaba la noticia de que el Everton está dispuesto a llegar a los 40 kilos de la cláusula, aunque a plazos y que el Fulham es el último equipo inglés en sumarse a la puja en caso de que su delantero centro, Mitrovic, salga. Bournemouth, Nottingham Forest o West Ham ya habían sonado con anterioridad, así como Atalanta o Milan en Italia. El Almería está convencido de que El Bilal Touré sale este verano y que lo que va a recaudar va a ser gordo, y por eso también trabaja en el sustituto, que bien podría ser otro delantero malí, Ibrahima Koné, que juega en el Lorient. O al menos es uno de los nombres que circulan por la red. Sea el compatriota de Touré o sea otro delantero, lo deseable es que la venta suceda lo antes posible y que no se demore como sucedió con Sadiq la temporada pasada. También es importante tener una posición fuerte en la negociación y si decimos que o cláusula o nada, que la venta final no ande muy lejos de esa cifra como sucedió con los “30 o nada” del delantero nigeriano. Hay gente que no se cree que nadie pueda pagar esa cifra por el delantero rojiblanco. Hay otros que creen que venderlo este verano es un error, ya que su margen de crecimiento es enorme. La realidad es que si la puja se mueve por los 30 kilos más objetivos, o si pagan la cláusula, poco podemos hacer y será otro éxito rotundo del Almería, que tuvo a Darwin, después a Sadiq y ahora a Touré. Y sumando. Y entre medias no conviene olvidar que en el primer mercado invernal de Turki teníamos atado a Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina y del trébol con el City. El porcentaje de acierto en la delantera es altísimo.