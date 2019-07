UN debate insólito

Insólito lo ocurrido en el debate de investidura: no se centró en la bondad o maldad del programa, sino que Pedro Sánchez hizo responsable al líder de la oposición, Pablo Casado, de que no pueda formar Gobierno y se vea abocado a convocar nuevas elecciones.

Casado le recordó que él bloqueó la creación de un Ejecutivo de Rajoy con el famoso "no es no" que provocó su traumática salida de la Secretaría General del PSOE. La insistencia de Sánchez a Casado llegó a ser patética, incluso sacó a colación el Brexit, como si el líder del PP pudiera detener los disparates del que será nuevo premier, Boris Johnson. En el debate Sánchez no defendió su programa, sino que arremetió contra PP y Cs.

Curioso el rostro de Pablo Iglesias en el rifirrafe. Era fácil deducir lo que desea el candidato: no quiere pactar con Podemos, sino la abstención de PP y Cs. Pero después de escuchar a Casado y Rivera se puede dar por seguro que va a ser que no. Así que la única posibilidad de que Sánchez sea elegido presidente es que Podemos doble la rodilla y acepte las migajas que ofrecen Carmen Calvo y Adriana Lastra.

Si Casado estuvo hiriente con sus descalificaciones políticas, Rivera demostró un ingenio letal. Acusó a Sánchez de sectario y de no respetar más libertad que la suya, diciendo que para ir a la manifestación del 8-M hay que pedir permiso a Calvo y a Marlaska para ir al desfile del Orgullo, que su fórmula de Gobierno es perpetuarse colocando a sus 500 amiguetes en importantes cargos y sacando a colación "la banda de Sánchez", de la que forman parte nacionalistas, independentistas, Bildu y Podemos. Con este último partido pacta "ahí al lado, en la habitación del pánico", un Gobierno de coalición. La puntilla la puso cuando le preguntó si dimitiría si la Justicia condena al PSOE por corrupción.

Era un debate de investidura, pero se vio a un candidato muy incómodo por las críticas demoledoras de Rivera y Casado... y a dos políticos haciendo méritos para líderar la oposición.