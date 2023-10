Almería, 5 de octubre de 2023. Estimado Piñeiro, que venga antes o después creo que ya es lo de menos teniendo en cuenta el margen de dos partidos de interinidad que, por normativa, el club puede estar con Lasarte. Lo prioritario es que con el tiempo que se están tomando esta vez den en la diana con el sustituto de Moreno. Toda esta espera refrenda mi teoría de que obviamente el valenciano no fue ni de lejos el plan A el pasado verano, cuando el club también estuvo esperando la primera alternativa, (¿Marcelino?, ¿Iraola?) que finalmente no se dio. Quiero pensar que ya hay uno o dos nombres (¿Carvalhal?, ¿Bruno Lage?) atados a expensas de no quemarlos debutando en San Mamés o de comprobar si Iraola salta este sábado del banquillo del Bournemouth, con el que aún no ha conseguido ganar en la Premier (3 empates y 4 derrotas en 7 jornadas). La clave está en no precipitarse y, como bien apuntas, acabar entregando el plantel un técnico random. Como pide Melero, que venga un LÍDER.