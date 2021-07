Lo que se nos debe

Dejar dinero a alguien es un gesto curioso. Es una muestra de confianza. De empatía. De solidaridad. Y conlleva algún que otro fenómeno. Uno de ellos es el reajuste que tu bolsillo lleva a cabo. Cuando le sueltas 20 euros a un colega te acostumbras a vivir sin ellos. Tanto que, cuando te los devuelve, es como si hubieras recibido un ingreso extra. Como si ese dinero nunca te hubiera pertenecido. Una alegría absurda, pero una alegría.

Otro fenómeno menos agradable es cuando el deudor deja pasar el plazo relativamente aceptado para devolver ese importe y la cosa cae en un incómodo olvido. Y, claro, cuando la cantidad es de cinco euros, sabes que estás perdido. Oye, tío, págame la pista de pádel, que no tengo la cartera, y luego te hago Bizum. Un clásico. Y lo haces. No te vas a negar. Y pasan los días y ese mensaje no llega. Y asumes que tu dinero nunca regresará. Reclamarlo un mes después es raro. El típico agarrado que no perdona ni cinco euros. Imagina. No es de recibo. Te lo comes y ya está. El problema viene cuando la cantidad es mayor. Entonces, pedir está feo, pero más lo está no haber saldado la deuda a tiempo.

Es lo que está sucediendo con la UDA. El club, que nos dejó a medias el 7 de marzo de 2020 por culpa del coronavirus, nos debe a los abonados los seis partidos en casa que restaban en la 2019/20. Siete si se les suma el playoff contra el Girona. Unos 40 euros, si te sentabas en preferencia. 90 si estabas en tribuna. 25 euros si eras de fondo. Poca cosa, pero tuyos son. Ahora, con el anuncio de que el público regresará a los estadios, los clubes están movilizándose. El Almería aún no se ha pronunciado pero, mientras otras entidades, en tiempos de confinamiento, dieron la oportunidad a sus abonados de recibir un reembolso de la parte que se les debía o de canjearlo por material del club, aquí no se hizo nada. Por tanto, se nos debe ese dinero. Y yo, simplemente, venía a recordarlo. Que el verano, con tanto plan, se hace largo para el bolsillo. Una rebaja en el abono no vendría mal.