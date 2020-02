Se lo debemos

Falta solamente un día para que Unicaja Costa de Almería sepa si sigue o no adelante en competición europea. Los ahorradores, tras vencer en la ida en Estonia hace unas semanas, reciben mañana a las 20:30 en el Moisés Ruiz a un Saaremaa VK ante el que lucharán por meterse en los cuartos de final de la CEV Challenge Cup y seguir paseando el nombre de esta tierra por Europa, donde la entidad almeriense no jugaba, y no por no hacer méritos para ello, desde hacía siete temporadas. Sin duda alguna, se trata de un encuentro más que importante para los de Manolo Berenguel, que llegan de perder la Copa del Rey en Mallorca. Pese a que tanto el técnico como el presidente Ramón Sedeño, en la rueda de prensa que tuvo lugar ayer para presentar la cita ante los estonios, dijeron que haber perdido el título copero "ya queda en el pasado" y que el cuadro verde ya está "totalmente centrado" en su compromiso continental, siempre queda alguna herida abierta. Caer en una final, después de tanto esfuerzo, siempre hace algo de mella. Quizás más psicológica que física, pero la hace. Y es por ello por lo que los almerienses no pueden fallar este jueves a los jugadores de Unicaja Costa de Almería en esta contienda tan importante, porque no hay mejor cura para las posibles heridas que el aliento de cientos de paisanos que te hagan recuperar la confianza y ese plus de fortaleza mental para superar cualquier adversidad que se puede dar sobre la pista del Moisés Ruiz. Almería debe llevar en volandas a su equipo, al más laureado de todos los que llevan el nombre de esta tierra, hacia los cuartos de final, para que la provincia siga presente por las canchas europeas. No hay excusa para no ir a apoyar a este grupo de jugadores que se dejan la piel en cada partido, por cada punto, para hacer más grande aún la envidiable historia de una entidad que debe mucho de lo que tiene a los almerienses, pero a la que la gente de Almería también le debe muchísimas alegrías. Es hora de que unos y otros pongan al día sus deudas.