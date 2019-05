El deber ciudadano en la 'fiesta' de la democracia

Querido Anyo: nos acercamos ya, por fin, a la fecha electoral. Han sido muchos días de campaña y muchos más de precampaña. Pues no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que llevamos varios años viviendo en campaña electoral. Y llegado el día, hay que pensar también en el deber que tiene el ciudadano, no sólo en el de meter la papeleta en la urna, sino en el de formar parte del engranaje de las elecciones. Me refiero, como acertadamente me sugeriste para culminar esta trilogía de opinión electoral municipal, al hecho de formar parte de una mesa. Creo que no es un asunto baladí y que tiene más importancia de la que la mayoría de la gente le otorga. Se trata de estar en el epicentro de la Democracia. De la 'Fiesta' de la Democracia, esa tan minusvalorada por algunos y que tanto trabajo y no pocas vidas les ha costado a muchos de nuestros abuelos. Yo nunca he estado en una mesa. Me tocó de suplente una vez y la persona a la que sustituía sí se presentó. Firmé y me fui a casa, para luego regresar y votar.