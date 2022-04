Una decisión arriesgada

No parece la mejor de las decisiones posibles prescindir de tu entrenador cuando faltan cinco jornadas para finalizar la temporada y estás inmerso en una enconada lucha por lograr el único objetivo marcado en verano: lograr la permanencia. Con sólo un punto de desventaja con respecto a la zona de permanencia o, mejor dicho, ni siquiera eso: con los mismos puntos que dos equipos que no descenderían si acabara la liga ahora mismo. El Atlético Pulpileño y el Marchamalo deberían estar descendidos hace muchas jornadas si sólo se tuviera en cuenta la dimensión de los municipios a los que ambos clubes representan. El Pulpileño pelea en Segunda RFEF con equipos de localidades que pasaron hace tiempo de ser pueblos a ciudades, y ante clubes históricos que representan a capitales de provincia y con pasado glorioso en muchos casos. Que el equipo de Pulpí haya llegado con vida a las cinco últimas jornadas de la competición y que haya estado fuera del descenso el 90% de los días desde que comenzara la liga es de un mérito mayúsculo, achacable en gran medida al trabajo desempeñado por Sebas López, el hombre que ascendió al equipo a la tercera, después de haber logrado meterse en el play off dos veces más.

Sin embargo, y pese a que el sentido común dicte todo lo anterior, no es menos cierto que este tipo de decisiones la mayoría de las veces están más que fundamentadas, y tienen detrás razones de peso que solo sus protagonistas conocen y que nunca saldrán a la luz. Es de perogrullo que el primer interesado en que el equipo rojinegro se mantenga en Segunda RFEF es el presidente Mariano Muñoz, y que si se ha tomado una decisión de tal calado es porque se entiende que puede beneficiar al equipo. Las consecuencias, solo nos las mostrará el tiempo, pero sin duda es muy arriesgado.

Sebas se marcha después de haber hecho mucho por el Pulpileño, como reconoce el propio dirigente, y habiéndose mostrado siempre como un tipo que va de frente y que jamás pone paños calientes. Que sea para bien. Para ambas partes.