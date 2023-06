Almería, 22 de junio de 2023. Estimado Piñeiro, como quiera que el club todavía no se ha pronunciado públicamente acerca del asunto, lo cierto es que todo resulta bastante confuso. Pero el hecho de que no haya desmentido nada ya da idea de que la pretensión pasa por retirar las gradas supletorias de ambos fondos. Esta cuestión tiene muchas aristas. Si se adopta la medida para intentar incrementar la masa social viendo que el verano pasado muchos se quedaron por el camino, habría que hacer un esfuerzo por empatizar con la decisión, por polémica que resulte, ya que nunca lloverá a gusto de todos. Incluso compraría la justificación de los preparativos para las obras de la fase 2 de ampliación del recinto, algo que no termina de cuadrarme, ya que El Assy insiste en que se acometerán el próximo verano. Si lo que late de fondo es el afán recaudatorio (atufa a eso) pues también habría que encajarlo. PD: Tocaría ir con prismáticos, pero no olvidemos que es esto es una SAD con dueño...