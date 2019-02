Que se dejen de milongas

Una vez cerrado un mercado invernal en el que el Almería se mantuvo tan cauto como suele mostrarse, sin demasiada ambición, y proyectando la salida de las 3 losas económicas que tiene esta plantilla (Trujillo, Caballero y Nano acaban contrato), es hora de que el presidente y su dirección deportiva se pongan a hacer los deberes de cara al verano, donde dos nombres fundamentales en el actual Almería tienen un futuro incierto. Son dos líderes, piezas clave para el equipo actual y cimientos sobre los que construir los éxitos del futuro. Me refiero al guardameta René y al central Saveljich. El portero acaba contrato y tengo entendido que el club no ha hecho mucho para asegurar su continuidad. Algo incomprensible ya que René está demostrando ser diferencial y su compromiso con el club y con la ciudad están fuera de discusión. En el caso del defensor argentino, su cesión expira y, al tener un año más de contrato con el Levante, tendrá que volver a la ciudad del Turia, aunque no hayan contado con él desde que firmó. El problema es que, como el propio Saveljich ya dijo en rueda de prensa hace unas semanas, él no puede renunciar al dinero que firmó, ya que ha de velar por los intereses suyos y de su familia. Sin embargo, si el Almería estuviera dispuesto a hacer un esfuerzo, que el jugador se merece, estoy convencido de que se quedaría en nuestra tierra con los ojos cerrados. Alfonso García tiene que decidir si quiere contar en sus filas con uno de los mejores porteros de la categoría y uno de los mejores centrales, que ya ha demostrado en dos ocasiones distintas, y en circunstancias muy diferentes, su valía y liderazgo. Que en el club se dejen de milongas. Con el dinero amasado en los últimos años y lo ahorrado esta temporada y lo que nos vamos a ahorrar la que viene con las marchas de Nano, Trujillo y Caballero, el presidente bien puede amarrar a René y Saveljich. Si no siguen aquí el curso que viene, el presidente y su dirección deportiva volverán a quedar retratados, una vez más.