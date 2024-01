Londres, 25 de enero de 2024. Estimado Navarro, el cabreo aún me dura. Pero lo que más me indigna es que hayan metido al Almería en una guerra que no es la nuestra. Los madridistas no entienden que nuestra indignación por lo del domingo no tiene nada que ver con el Barcelona; los culés son unos hipócritas porque dicen estar con nosotros, pero hace un mes nos ganaban con un gol de córner que no era y, para más inri, nos cantaron “¡A segunda!” en Montjuic. Solo quiero que nos dejen en paz. Que entiendan que tenemos derecho a pataleta porque hicimos un gran partido en el Bernabéu y merecimos mejor suerte. Que entiendan que la afición del Almería bastante tiene con lo suyo para que encima vengan a tocarnos las narices. Polémica aparte, y teniendo en cuenta que no va a suceder nada con el CTA, el VAR y el colectivo arbitral, espero que el Almería no pierda el momentum y mañana, por fin, logremos la primera victoria ante el Alavés. Ya nos merecemos una alegría, aunque la permanencia sea imposible.