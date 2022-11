Hay demasiado en juego

Corem La verdad es que a un servidor le preocupa la vuelta a la competición liguera. Sea como fuere, la realidad es que la clasificación está ahí, estando los de Rubi a cinco puntos del descenso y habiendo jugado ya ante el Madrid y el Barça en la primera vuelta que está aún por finalizar. Me preocupaba porque con todas las vicisitudes pasadas en forma de salidas y entradas tardías de jugadores, por fortuna los guarismos no engañan y tampoco es que se esté todavía en las primeras jornadas para creer en el factor suerte. La marcha emprendida empezaba a desprender cierto aroma de salvación justo antes del Mundial, por lo que la rentrée en liga con el choque de Cádiz será más importante de lo que parece, por ser un rival directo y poder alejarlo en la clasificación, pero sobre todo por poder marcar una tendencia de cara al resto de la competición, en una situación inédita hasta la fecha.En caso de obtener un resultado positivo, a la UDA le serviría para consolidar la buena dinámica de las últimas jornadas, pero en caso contrario volverían los nervios de aquellas primeras semanas sin Sadiq y la ventaja sobre el descenso, impensable para más de uno hace bien poco, se esfumaría. ¿Qué UDA nos encontraremos tras el parón? Creo que será la misma pregunta que se harán todos los equipos del mundo. Una incógnita de vital importancia para Almería debido a la idiosincrasia del momento que vive la entidad bajo el mandato de Turki. Un descenso de categoría no debería trastocar los planes de la gran ciudad deportiva que se planea (para el Power Horse se supone que sí), pero sería encontrarse en el camino con un socavón de enormes dimensiones. Por todo ello la vuelta tras el parón podría hasta marcar el futuro del club, no solo deportivo, sino la suerte por la que puede correr toda una cuidad y provincia al amparo de las inversiones de Turki, tanto deportivas como lúdicas. ¿Habría alguna manera de atar la decisiva permanencia de esta campaña? Ahí está el mercado de invierno, más caliente que nunca por aquello del escapare del Mundial. También habría que analizar el límite salarial, aquel que con más años en Primera le permitiría a Turki realizar una inversión en jugadores más acorde con su sueño futbolístico. Apuesto por acudir a dicho mercado invernal, sin tener por ello que hacer una revolución, porque siempre vale más un bloque que las individualidades. Y si no que se lo pregunten a Osasuna. A por dos o tres fichajes clave habría que ir, pero con cabeza. Al igual que ocurría en la temporada anterior con el ascenso, la permanencia en 2023 vale su peso en oro, para el club y para Almería en general. No fue lo mismo ascender con Turki, ni sería lo mismo descender con unos proyectos tan ilusionantes en marcha.