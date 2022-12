Las dementes digestiones de NinoHambre de información

Entre asustado y gozoso, se despabila Nino con los chirridos que franquean la ventana. Estrépitos metálicos cuando Julián, en el kiosco de prensa, descorre las rejillas deslizantes apretándolas con fuerza.

Con los ojos exageradamente abiertos por la fascinación, Nino sigue la secuencia absorto y ensimismado: observa cómo se retiran las tablas que tapan los mostradores para colocar, después, algunos expositores de revistas, además de abrirse dos huecos laterales y uno frontal que dan acceso a los clientes. Acabado el despliegue, se estrella impetuoso contra el cristal de la ventana del dormitorio, mordiéndose la lengua con la que parecía relamerse: Julián está colocando los periódicos del día que acaban de llegar.

Antes, también se descentró al contemplar los abultados paquetes de la furgoneta del distribuidor, y había ingeniado mil y una alucinaciones para asesinar al hombre y apoderarse de tan apetecible mercancía.

Ahora podía bajar, pero necesitaba sacudirse los menudos pedacitos de papel esparcidos por su cuerpo después del opíparo festín de ayer. Y lavarse los dientes para limpiar las encías empapeladas con los tonos grises y la tipografía propia de las hojas de periódico. Tareas que no pudo acometer anoche porque se fue a la cama ahíto por la prodigalidad del menú: entremeses de Cartas al Director con denuncias y apostillas varias; primer plato compuesto por carnes con la salsa agridulce de la Sección de Nacional; de segundo, frituras y pescados de los revueltos mares de Internacional; para acabar con el bastante más agrio que dulce postre de las páginas de Sucesos.

Quizás por eso el sobresalto fuera mayor esta mañana, cuando todavía no lograba digerir las ensoñaciones de la cena y los estrépitos del kiosco trastocan ?otra vez? las sensaciones del apetito y la secreción de las glándulas ?salivales y sudoríparas en su incontrolable estado?.

Como si traspasara el umbral de la cueva de Alí-Babá, Nino da vueltas frenéticas sin saber a dónde acudir antes. Las portadas de los periódicos sirven menús a la carta y él no encuentra serenidad para elegir los platos. Otros clientes, más certeros en su opción, contemplan los desvelos de Nino que, con ceremonial y aprendido oficio, comprueba, con sus dedos índice y pulgar, la textura del papel y aplica la nariz a las tintas de la impresión. Al fin, ha decidido comprar tres periódicos distintos para sopesar mejor la calidad de las viandas.

En un maletín azul acorrala los ejemplares que acaba de adquirir y se da una vuelta por el parque con la seguridad del depredador que ha reducido a sus víctimas y puede deleitarse con un complaciente regodeo. Le tienta un banco solitario, pero no es comensal distinguido ?piensa? quien se olvida del ritual de la buena mesa y no digiere despacio los platos: ¿para qué atragantarse de noticias, que se revuelvan después en una demente digestión, sin el bicarbonato de la lectura?

Era mejor regresar a casa y rebullir los cojines del sofá que, como lanzadera doméstica, dispara las alucinaciones de Nino. Nada más hacía falta, ni siquiera gafas, porque la lectura repetida y enajenada, en lugar acrecentar dioptrías, dispone todo lo necesario para el desenlace de la cuenta atrás.

Pronto avisan en Internacional que un matarife sádico ha sido observado por muchos vecinos mientras practicaba un engreído simulacro de violinista, dejando rozar ?con esmeradas fricciones? la hoja refulgente de su cuchillo con una piedra bien poco musical. Pretende Jeffrey ?un carnicero asesino? iniciar la persecución de Nino, cuyo grasiento y abultado porte sugirió al «violinista» la conveniencia de reponer el vacío del refrigerador. Nino se palpa las piernas antes de huir despavorido, sin detener su agitación delante del kiosco y solicitar de Julián el auxilio que ya estaba acostumbrado a no prestarle. En busca de refugio, decide saltar de sección y esconderse entre los asistentes a algún bautizo festivo, o echar arroz a una pareja de nuevos esposos que se confunden luego entre tantos invitados. Aun así, el carnicero podría dar con él, sin que la reservada impotencia de Nino haya permitido alguna descendencia para rememorar su desatino. Páginas adelante, haya remedio: la foto del doctor Jacobson ?rijoso y prolífico terapeuta? es la conseguida falsificación de una suya que perdió en la huida. Aunque ahora está algo más delgado ?o menos grueso?, la papada del figurado doctor, sus ojillos rasgados ?escondiéndose hacia adentro por el peso de una extendida frente? y la particular composición resultante no podían disimular el peculiar rostro de Nino. Ya podía dejarse atrapar, bajar la guardia y satisfacer a Jeffrey en la práctica de su oficio. Después de todo, seguro que sobrevivían algunos de sus más de setenta vástagos, engendrados en las lujuriosas consultas, para dejar constancia, asimismo, del promiscuo desafuero del doctor.

Molesto, porque lleva rato clavándose un muelle del sillón desvencijado, se levanta por la jarra de agua y digiere ?ya despacio? los últimos trozos de papel. Buen momento para que el sol atraviese los cristales de la ventana y aplaque la demencia de Nino entregándole al sueño. Se resistió, colocando sobre su cabeza las páginas abiertas de uno de los tres diarios, pero cerró los ojos mientras comía otras noticias.

No pudo aplicar su inteligencia a la modificación de las reacciones de la fusión nuclear, desde que abandonó su hasta entonces privilegiado escondite de Moscú para acudir, solícito, a las lucrativas ofertas de un país de Oriente Medio. Donde está defraudando al gobierno que lo contrató, ya que es incapaz de producir más reacciones que la combustión del gas del encendedor con que prende continuados cigarrillos. ¿Y si se trata de un ciudadano atrevido, capaz de confundir a las autoridades, haciéndose pasar por un sabio nuclear sin escrúpulos? Una chilaba blanquinegra fue la onírica compensación que obtuvo por sus secretos revelados.

Le duele una rodilla, pero Nino está entregado a la siesta. Ni siquiera le despierta el agua que salpica, pues los remos de la patera son toscos y el patrón clandestino tiene menos pericia que el barquero del parque. Desilusionado, no le quedó otra cosa que invertir la primera entrega por sus prometedoras revelaciones en un cambio de aires cuya evidencia se hacía notar por la fuerza del levante en el Estrecho. Todo está dispuesto para que, al alcanzar la costa, una aminorada ráfaga luminosa salude a estos precarios navegantes que llegan con expectativas animosas, tras los apabullantes sobresaltos de la travesía. Nino saborea la sal y se despabila con sorpresa, puesto que las hojas del periódico nunca supieron así.

Para exigir explicaciones, baja precipitadamente al kiosco y acribilla a Julián con insultos, antes de dar un salto y caer desparramado sobre él. De no acudir varios vecinos, Nino lo hubiera asfixiado con cientos de hojas arrancadas de los periódicos del día.

Otra vez al manicomio, y eso que estaba cansado de dirigir sus quejas al director, de pedirle que lo internaran en una prisión. Además, la estrecha vecindad del hospital con los muros del cementerio le provoca una apasionada necrofilia.

Al caer la tarde, en un banco oscuro y frío, Nino observa los movimientos de Julián, que invierte la secuencia de la mañana hasta dejar cerrados todos los huecos del kiosco y dedicarse al recuento de los ingresos del día. Con frecuencia, clientes olvidadizos llaman a la puerta, ya que la luz fluorescente del interior del kiosco confirma la presencia de su regente. Julián no suele molestarse y entrega el paquete de chicles, la revista de la semana o el coleccionable atrasado que un vecino espera con especial interés.

Ya está, Nino podía recurrir a esa misma estrategia. Así que abre su maletín azul y saca un angelote de madera cuya procedencia funeraria no es difícil de presumir.

Aporrea la puerta y cuando Julián la abre, se arroja sobre él propinándole repetidos golpes. La fragilidad de la madera, el escudo de un tomo de El Quijote y la pronta presencia de quienes contemplaban la escena desde el café de la esquina libraron a Julián de la necrófila pasión de Nino.

En la sala de espera, dos enfermeros corpulentos lo custodian, mientras los médicos registran datos para completar el historial: «Paciente esquizofrénico cuyo comportamiento patológico consiste en ingerir hojas de periódicos y simular los personajes y el contenido de las noticias». La sirena de una ambulancia anuncia un nuevo ingreso, esta vez con el revuelo de periodistas y fotógrafos que conocen los antecedentes del enfermo recogido hace poco en el aeropuerto.

Nino permanece indiferente y ajeno. Como si fuera su última voluntad, solicita leer un periódico de la sala. Los enfermeros, ajenos todavía a las prescripciones y tratamientos, no se lo niegan. Después de rozar suavemente las hojas con los dedos y acercarlas a la nariz, se detiene en la Sección de Nacional: «Jeffrey, el carnicero asesino, cumplirá condena deportado en un hospital psiquiátrico de España».