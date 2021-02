Nos podrán gustar o no las decisiones que se han tomado desde las diferentes administraciones, pero vaya por delante que hay que respetar y cumplir los protocolos que se han puesto en marcha para tratar de frenar la maldita pandemia de COVID-19. Eso no quita, sin embargo, que haya algunas cosas que nos generen cierta incertidumbre por no decir que son totalmente incomprensibles. De lo que más se habla estas semanas es de los comercios que han tenido que cerrar sus puertas, muchos de ellos seguramente para siempre, por la alta incidencia de positivos por coronavirus. La crisis económica que está generando este virus aún no ha asomado aún ni la cabeza. Se nos viene encima, a no ser que por una vez en la historia los políticos hiciesen su trabajo, pensaran en el ciudadano y no en la supervivencia de sus partidos en el poder o en robar a manos llenas, una etapa muy oscura. Y no es por ser pesimista. Creo que cuanto antes nos preparemos, mejor afrontaremos lo que venga y saldremos a flote mucho antes. Al final la economía, el dinero, es algo virtual, que no es natural, aunque se haya convertido en el eje que lo mueve todo. No obstante, lo que más debería preocuparnos son los daños colaterales que está dejando esta crisis sanitaria en las personas, independientemente de si su economía se sostiene por se esencial o no. Es entendible que haya desaparecido el ocio, pero creo que nos estamos separando todos demasiado no física, sino emocionalmente. En este contexto pienso en esos críos que ya no tienen parques disponibles, que no pueden jugar con sus compañeros de clase, que se han quedado sin calle e incomprensiblemente sin deporte. No me cabe en la cabeza que un chaval pueda asistir a una clase extraescolar de inglés en un local cerrado y luego no pueda entrenar una hora con su equipo de fútbol en campo abierto. ¿Si se siguen todas las medidas de seguridad, por qué no pueden? Siempre se ha dicho que el deporte es salud, que es lo que más necesitamos ahora, pero parece que algunos no se enteran...