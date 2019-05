Un derbi agónico

Las penas ya están pagadas. Aquel "somos hermanos, pero no primos", fue un pecado de antiguos dirigentes de un club extinto. No tenemos la culpa ni los futboleros almerienses ni los ejidenses, que fuimos los que pagamos aquella sobrada, con una enemistad que nunca había existido. Almería y El Ejido no habían tenido rivalidad deportiva, entonces los derbis eran con el Mármol Macael, que fue durante algunas temporadas el equipo más representativo de la provincia. Pero desde aquel verano de 2003, con el Almería jugándose la permanencia en Segunda y el Poli Ejido con ganas de ayudar a Leganés, Ferrol, Oviedo o Badajoz, cada duelo se convirtió en una retahila de insultos, lanzamientos de objetos y escenas indeseables desde la grada. Si los mandamases no daban ejemplo, qué podía esperarse de aficionados que se dejan llevar por los sentimientos. El momento más triste se vivió en un derbi de filiales en Tercera en Santa María del Águila, cuando los aficionados de ambos equipos se enzarzaron en una gran trifulca, donde se vio abundante sangre y alguna bengala llegó a quemar el césped artificial del terreno de juego. Me pilló a mí cubriendo aquel partido matutino, pocas veces he sentido más desapego por el fútbol que ése. Gente que puede coincidir andando por la Rambla, o comprando en el Corte Inglés, o saliendo de marcha por las Cuatro Calles, o comiendo una pizza en Almerimar, peleándose sin sentido alguno. Pero bueno, las penas están purgadas. La UDA sigue ahí, con menos dinero y en un momento canterano de recesión, mientras que en El Ejido nació un Club Deportivo El Ejido que creció desde la base de la mano de un gran amante del balón en el Poniente como es Vicente Puertas, pero que ha perdido el rumbo al querer vivir por encima de sus posibilidades, que no son otras que mucho sufrimiento para permanecer en Segunda B. Lo tiene casi imposible, pero como los puntos al Almería B no le valen para nada, me gustaría que los ganara y le sirvieran a los celestes.