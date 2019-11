Un derbi y poco más

Este domingo ocurrirá algo atípico en el balompié almeriense. La Unión Deportiva Almería, el club que puso fin a las enemistades futbolísticas que dividían esta ciudad, se medirá al Polideportivo Almería, entidad que protagonizaba esa disputa junto al Club de Fútbol y que, supuestamente, hoy en día forma parte del ADN unionista. La historia nos contó que, aquella jornada de 2001, ambas entidades se fusionaron y vieron nacer a la UDA. Con esto, tanto CF como Poli desaparecieron, dejando paso a ese embrión que ya hoy es la entidad más laureada de la historia del fútbol provincial. Pero, entonces, ¿cómo puede enfrentarse mañana el filial unionista ante un club que, se supone, forma parte de él? Pues muy sencillo: porque no existió esa unión.

Podría entrar al trapo, ahondando, viendo qué se hizo mal y buscando culpables. No voy a hacerlo. Lo que ocurrió está a mano para quien desee documentarse. Lo cierto es que, desde aquel día de 2001, la UD Almería compite con la ficha federativa del CF, mientras que el Poli, acuciado por las deudas, se echó a un lado para reincorporarse, al cabo de un par de años, a la Primera Provincial, volviendo a jugar con su mismo nombre, escudo y documentación.

La de mañana, pese a todo, debería ser una situación nueva para ambas aficiones. Para la unionista se presenta un derbi intrascendente, el de su filial ante un equipo que ni le va ni le viene. También debería ser un contexto novedoso para los hinchas locales, aunque muchos se empeñen en etiquetar a la UDA como CF y, por tanto, en reavivar una rivalidad que quedó enterrada hace años. Si encuentran respuesta por parte de algunos hinchas unionistas, la fiesta podría aguarse.

No vamos a negarlo: a mucha gente del Poli no le cae bien la UDA y viceversa. Supongo que viven en el pasado y siguen teniendo la necesidad de polarizarlo todo. Yo, millennial y de Aguadulce, apenas identifico al Poli como un club más de la capital. Ni es rival de la UDA ni se pueden comparar en ningún aspecto. Miremos al futuro y que la primera página de estos enfrentamientos no tenga borrones. Sería absurdo.