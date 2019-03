Un desastre, una metamorfosis

Cuesta pensar que aún es cierto lo que pasó en el Bernabéu. Un baño del Ajax al Real Madrid, que perderá la corona en unos meses. Un equipo blanco a la deriva, en una de las noches más negras de su historia en la 'Champions'. Realmente, es complicado perder más en menos tiempo. En seis días se quedó con el insípido objetivo de mantener, al menos, el tercer puesto liguero. Una buena metáfora de lo que está siendo esta temporada, que ya escribió renglones torcidos antes de verano. Luego estuvo precedida de una planificación que se estrella ahora sobre el césped. Es difícil calibrar si la venta de Cristiano fue buena. Seguramente nunca sea buen momento para vender a una figura planetaria. Muchas veces pronto, otras veces tarde. Si parece más sencillo escribir que el principal error no fue poner un boquete. En cifras, el portugués es 50 goles. En sensaciones, un poder intimidatorio notable para grandes noches. En definitiva, decir adiós a tu arma más preciada. Si acaso puso el Madrid alguna tirita a una herida profunda. No es menosprecio a Mariano, que tampoco tuvo mucho hueco para demostrar si es futbolista de primera talla mundial. Tampoco hubo tapón para la salida de Zidane, que se subsanó con la escandalosa, por las formas, llega de Lopetegui. Que salió un semestre después por la otra puerta. Le quedó grande a Solari un tremendo entuerto, puede decirse que realmente nunca tuvo capacidad para deshacerlo. Tuvo que afrontar esa trampa al solitario de la zona noble de que el hueco del luso lo taparían un paso adelante invisible de los que se quedaban. No obstante, mérito suyo es la apuesta por Vinicius, que se destapó a su vera. El brasileño es de las pocas noticias positivas del curso. Ahora, el Madrid afronta una metamorfosis gigante, posterior a un desastre que coge más calibre por el tremebundo pasado reciente. Por delante, cuatro meses con desafíos anodinos. En el horizonte, la gran posibilidad de volver a reinar.