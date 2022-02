¿dónde es más fácil alquilar una casa: en un pueblo pequeño, casi despoblado, o en una ciudad grande y, además, una gran ciudad? La respuesta parece sencilla, pero no es la que pudiera parecer. Es en los pueblos de la España olvidada donde cerrar una simple operación de alquiler resulta más complejo. La desconfianza está en el origen de este entuerto. La gente de pueblo no se fía de quien deja la ciudad y se hace preguntas sobre las razones que le impulsan a realizar este cambio, teóricamente a peor. La compra de clubes por jeques o jeques de pegolete, cargados de billetes, y su forma de aterrizaje en el fútbol patrio, ha resultado en algunos casos una comedia bufa, repleta de engaños. Los casos de Ali Syed, el empresario indio que compró el Racing de Santander por 3 millones con el propósito de venderlo por cinco veces más, o el de Dimitri Piterman, aquel ucraniano que multiplicó por tres la deuda del Deportivo Alavés en los tres años al frente del cuadro vitoriano, alimentaron una desconfianza que se trasladó a quienes llegaron después. El Málaga también sufrió los excesos y mala gestión de su socio mayoritario, Abdulah ben Nasser Al Thani, y su familia, durante una década. Aquel recaló como pariente del emir de Qatar y miembro de la familia real, y fue despedido entre denuncias judiciales e insultos. Este periodista fue testigo en septiembre de 2019 de una nutrida manifestación del malaguismo contra el catarí en las calles aledañas a La Rosaleda. La UDA se llevó entonces la victoria, pero una hora antes, lo visto y, sobre todo oído, nos llenó de tristeza a todos. El derbi andaluz de este sábado devolverá a la memoria aquel episodio y puede que a algunos les cargue de dudas sobre el futuro de la UDA si no consigue el ansiado ascenso a Primera en esta temporada.