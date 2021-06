El deseo de muchos

Desconozco si les habrá pasado también alguna vez, pero yo como almeriense me he imaginado muchas veces una Unión Deportiva Almería plagada de nombres de jugadores de nuestra tierra. A veces he alineado a Diego Capel, Héctor, Salva Sevilla o Rubén Duarte en una UDA imaginaria muy castiza a la que podría unirse Joaquín, Álex Baena o el meta Carlos Marín. Evidentemente era, y sigue siendo, muy complicado que se den las circunstancias para reunir en el equipo del Mediterráneo en algún momento a esos jugadores que acabo de citar y a otros tantos que han nacido en la provincia de Almería y han dejado su huella en LFP. Principalmente porque en sus buenos años todos estaban, y algunos siguen estando, en la máxima categoría y cobrando un sueldo que quizás hubiese obligado a Alfonso García a poner en venta su empresa agrícola para pagarles las nóminas. Esa quizás también fue la gran razón por la que el delantero veratense Nino no jugó nunca de rojiblanco. En una entrevista hace un par de años, el propio cañonero de Vera me reconoció que no tenía constancia de que la UDA le hubiese hecho nunca una oferta en firme para hacerse con sus servicios, aunque poco después su madre, en otra entrevista para este mismo diario, dio a entender que sí que hubo tanteo por parte de la entidad indálica hacia el recién retirado futbolista que mañana cumple 41 años. Quizás algún día a alguien se le escape y se sepa qué se le ofreció a Nino, que tendría que ser mucho para haberle hecho venir Lo que está claro que no sabremos nunca es qué hubiese pasado si el conjunto almeriense hubiera contado en su delantera con esta leyenda del fútbol español. No me cabe duda de que habría dado muchas alegrías, de que se habría dejado la piel como siempre lo ha hecho allí donde ha estado y puede que hubiese hasta colgado sus botas en el club que actualmente preside Turki Al-Sheikh, al que podría haber dado un ascenso a Primera como ya hizo con el Elche de sus amores el año pasado.