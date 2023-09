Referencias históricas o el color propio de sus camisetas se encuentran detrás del apelativo por el que se conoce a muchos equipos del fútbol patrio. Así, el de leones es el sobrenombre deportivo del Athletic. El FC Barcelona responde al de azulgranas o culés y lo de merengues o equipo blanco están vinculados con el Real Madrid. El equipo pío-pío es el pseudónimo más popular de la UD Las Palmas y es la onomatopeya que identifica el sonido de los canarios. A los jugadores y aficionados del Real Oviedo se los conoce como oviedistas o azules, pero su denominación más peculiar y utilizada es la de carbayones como referencia a un antiguo y carismático roble de la Calle Uría conocido como ‘ El Carbayón’. Lo de unionistas, indálicos o rojiblancos son los apodos de la UD Almería. A Turki Al-Sheikh no le llenaban y ha adoptado el de Hijos del Desierto, que ha rotulado en el autobús oficial del equipo, en inglés, y en el túnel de acceso a vestuarios. El propietario del club lo ha tomado prestado de la selección de su país, Arabia Saudí, y los de Vicente Moreno lo han incorporado a su realidad bajo la incómoda condición de colista. Su casillero está desierto de triunfos, de forma compartida con Las Palmas. El equipo no juega como si fuera el último, pero lo es. Ha sido mejor que Celta y Villarreal y llegó a tutear un rato al Real Madrid. Las victorias morales no suman puntos. Ha merecido más de lo que ha logrado y habrá tramos del campeonato que logrará más de lo merezca. El fútbol es así, su fortaleza es su carga de ilógica y su particular forma de hacerse ininteligible cada siete días. Los triunfos acostumbran a llegar con el juego, pero en ocasiones, este orden no se cumple. Las victorias llegan más tarde que el fútbol. El personal está moscatel y no se teme lo mejor, sino lo peor. Con todo, el lema que más me gusta es del Anxo Carro: Isto e Lugo e aquí hai que sachar como se dice y habla en gallego desde ayer en el Congreso.