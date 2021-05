El desorden que dejas

Londres, 20 de mayo de 2021. Estimado Navarro, lo de este Almería es un misterio, como la serie cuyo título he escogido. Ya se han cumplido cuatro partidos bajo el mando de Rubi y, lejos de enderezar el rumbo, sigue con su línea descendiente y autodestructiva, iniciada con Gomes. Cuando Rubi se hizo cargo del equipo, seguro que no contaba con encontrarse tamaño percal. El desorden es tan grande y preocupante que cuesta imaginar ver al equipo en Primera la próxima temporada, pese a que no hace tanto lo dábamos por seguro. El equipo no se ha rehecho de los golpes anímicos que supusieron los partidos marcados por el VAR y ha perdido toda la confianza de antaño. Para colmo, en defensa somos un manojo de nervios y vamos a pifia mayúscula por partido (en Cartagena incluso más de una). Hay tanto por hacer, tantos errores que corregir y tanto trabajo psicológico por delante, y tan poco tiempo para hacerlo, que da miedo. Como dije el otro día, espero que estos partidos sean como los de pretemporada y rindamos en el play-off…