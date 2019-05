Una despedida ambigua

Se agita el mercado veraniego. No hay competición internacional importante este estío y los movimientos se aceleran. Más allá de rumores de operaciones que tienen visos de prosperar, sí toca hablar de realidades. De calado es la llegada de De Jong al Barça, presente y futuro en un futbolista de una delicadeza exquisita con el balón en los pies. Quién sabe si De Ligt, un central portentoso, puede tomar sus pasos. Pero más movió los cimientos del fútbol mundial la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Contada por los medios y rubricada por el propio futbolista en un vídeo pocos minutos después que distribuyó el propio club rojiblanco. Todo meses después de La Decisión, que dio un espaldarazo al proyecto madrileño para la final de la Champions en el Wanda Metropolitano. Un contrato millonario y unas condiciones especiales para un galo que ahora decide marcharse en busca de nuevos retos. Así lo reconocía. Hay cierta desbandada en el club que preside Enrique Cerezo, que, de momento, perdió la temporada siguiente a Lucas, Godín y Griezmann. Tres pilares básicos para el Cholo, que ahora debe buscársela para armar un conjunto igualmente competitivo. Cierto es que en la continuidad del galo hubo un cabo que vislumbraba que este movimiento podría llegar más temprano que tarde. La rebaja de la cláusula a 120 millones era la alfombra futura. La que toma ahora el delantero, que deja un vacío muy grande en el césped. Quizá uno de los futbolistas más próximos al trono que ocupan desde hace una década Messi y Cristiano Ronaldo. Pocas estrellas se adaptaron tan bien al estilo del entrenador argentino. Menos herida deja en lo sentimental, donde siempre hubo una parte de la grada que no olvidó sus flirtreos con Manchester United o Barça, que parece ser su próximo destino. No caló hondo el atacante galo, uno de los mejores jugadores en la historia del Atlético de Madrid.