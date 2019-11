El despertar de la bestia

Lo de cambiar a Pedro Emanuel por Guti se asemeja a esos circuitos acuáticos que te enchufan un chorro de agua gélida para, a continuación, sumergirte en una piscina calentita. La noche y el día. Dos polos opuestos. Se pasa de la cautela a lo descarado. De la discreción a lo glamuroso. De lo defensivo a lo ofensivo. La palabra ascenso, rodeada de precaución hasta no hace mucho, se ha transformado ahora en una agresiva amenaza capaz de acabar sin miramientos con un entrenador que tenía al equipo en segundo lugar. Pedro Emanuel era silencio. Guti es ruido. Del exjugador madridista se ha dicho de todo estos días. Los escépticos se han regido por un exagerado pesimismo ante un entrenador que no ha tenido la oportunidad todavía de presentar su fútbol en sociedad y que, al menos, merece el beneficio de la duda. Los más eufóricos se han dejado llevar con calificativos de leyenda del fútbol o ídolo de masas hacia el famoso 14. Ni una cosa ni otra. Ni Guti merece ser dilapidado sin pruebas ni ha sido un futbolista de época. Sencillamente, porque su cabeza nunca le permitió tener regularidad en este deporte. Lo que sí está claro es que, con su llegada, se ha liberado a la bestia que lleva dentro Turki Al-Sheikh. El dueño del club ya se ha dejado de medias tintas y clama a los cuatro vientos que este curso solo vale ascender. Lejos queda ese objetivo de estar entre los mejores en un plazo de tres años ante las dudas que dejaba una plantilla completamente nueva o la precipitación con la que se preparó esta temporada. Eso ya es historia. Lo de ahora, ya sí, es exactamente lo que esperamos de un jeque: un tío impulsivo, malhumorado y exigente, muy exigente. Y Guti tendrá que saber gestionarlo. Porque los focos, la atención generada y su trayectoria no le servirán de nada si los resultados no acompañan y la bestia saudita vuelve a rugir. Turki no espera. No atiende a excusas. Y, sobre todo, no perdona ni a su más ferviente súbdito. Y, si no, que le pregunten a Emanuel.