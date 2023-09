El antes y el despeués

El parón de selecciones ha llegado, para los aficionados del Almería, en uno de esos momentos en los que lo que menos te apetece es parar. Porque el fútbol, dañino por naturaleza, tiene estas cosas: cuando pierdes, lo último que quieres es ver otro partido. Sabes que te terminará destrozando. Pero a su vez estás deseando que llegue. Necesitas volver a experimentar la adrenalina de la competición. Una especie de all in que puede arruinarte pero que aspira a ser el remedio a tu ansiedad. Es similar a lo que le ocurre al fumador cuando se enciende un cigarro. Mata y alivia a la vez. Sin embargo, el frenetismo de la liga ha sido cortado en seco por los descafeinados partidos de selecciones. Y, si en el caso del aficionado es un contratiempo, para Vicente Moreno es agua de mayo. Porque, si por algo estamos tranquilos los hinchas unionistas en este inicio, pese a los pésimos resultados, es porque confiamos en que el problema sea, simplemente, que el equipo no está hecho. Mucho jugador nuevo que aspira a ser importante y poco tiempo de adaptación. Es lógico.

Así, hemos estado predispuestos a pasar por alto el mal inicio sin que el calendario haya sido extremadamente complejo. Quitando la visita del Real Madrid, los andaluces han tenido que medirse a Rayo y Celta en casa y viajar a Cádiz. Tres partidos como locales y uno en el feudo de un rival directo que se han saldado con un solo punto. Escasísimo bagaje. Pero excusable. No obstante, el regreso a la competición marcará el antes y el después. Ahí, Vicente Moreno habrá tenido tiempo para engrasar la maquinaria. Los partidos que vienen son duros, pero no imposibles. Visitar a un Villarreal en crisis, recibir a un Valencia irreconocible, ir a la complicada Sevilla y jugar ante el recién ascendido Granada. Será cuando se exijan los primeros triunfos. Nadie pedirá un pleno, pero seguir con la sequía hará que las voces, ya sí, empiecen a elevarse. El punto de inflexión es este. Ojalá la teoría acompañe a la práctica.