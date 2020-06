El despido

Se llamaba José María Gutiérrez, aunque Turki contrató a Guti. ¿Jugó en el Madrid? ¿Es entrenador? ¡Contratado! O algo así… Imagino al jeque reunido con Mohamed, su consejero, después le presenta a ese hombre pálido y delgado, algo mayor pero aún aparentando los cuarenta. Parecía agradable, buen conversador, a pesar de su aparente timidez y, a juicio de ambos, un gran conocedor del fútbol. Por si fuera poco, no escatimó elogios sobre la UDA. Tiempo después, Guti parecía otro, incluso pidió que no lo llamaran por su apodo, el cariñoso diminutivo de su apellido: ni él mismo sabría por qué, al igual que nadie se explica cómo de pronto las cosas no quieren salir. El confinamiento y parar durante un tiempo no fueron la solución y el fútbol no es un juego, más bien un negocio en el que muchos se ganan la vida y otros se la juegan. El caso es que Guti y José María se parecían mucho. Tenían ambos ese carácter tópico de chulito madrileño, altivo y soberbio en sus acciones y declaraciones. Si el primero no hubiera querido cargarse al segundo y hubieran coincidido más, habrían discutido mucho. Por la misma razón que si alguien pasa los semáforos en ámbar caminando y conduciendo, se daría la paradoja del atropello de su yo conductor a su yo peatón. Un día Turki los encontró frente a frente, uno rojo de ira, otro haciendo aspavientos con las manos. Otra vez le preguntó a José María por qué había cambiado si antes no era así. Ni él mismo lo sabía, serían locuras del jeque. Puestos a imaginar, veo una reunión final a cuatro con su consejero, Guti y Gutiérrez, estos últimos ya de corpore insepulto. Mohamed quizá preguntara a su presidente a quién de los dos había despedido, este miraría a uno y otro, conteniendo un suspiro y encogiéndose de hombros, sin saber aún quién es quién. Misterios.