El desprecio de Ramis

Londres, 26 de noviembre de 2020. Estimado Navarro, tiene suerte Ramis de que no haya público en la grada esta noche. De haberlo, la pitada y habría estado al orden del día tras sus desafortunadas declaraciones en las que habló con desprecio del nuevo Almería, refiriendo a la lluvia de millones y los cambios que han hecho, llegando a decir que hasta el escudo ha cambiado (algo que no es cierto). Sus palabras han dolido porque la afición lo respetaba. Nos salvó de un descenso seguro tras el despropósito de Soriano. En la siguiente temporada, donde el club se lo puso imposible con el Coronagate, tras un cese justificado, fue despedido con cariño por la afición, que lo consideraba uno de los nuestros. Ramis mejor que nadie sabe las penurias que sufríamos y lo cerca de desaparecer que estábamos. Si tiene cierta inquina, debería enfocarla a Alfonso, pero no a la afición que desde luego merece disfrutar por fin de su equipo. Espero que el Almería, pese a las rotaciones, no nos defraude y le demuestre a Ramis del material que está hecho…