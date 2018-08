Se encuentra en pleno auge el mercado de fichajes. El cierre temprano de la Premier League, esta tarde ya no podrán incoporar jugadores más allá de las 18:00 horas, está provocando un bullicio interesante. Sin ir más lejos, varios equipos de la Liga Santander están rellenando las arcas a su costa. El Levante, por ejemplo, que incorporó al mundialista Lerma por menos de un millón, se embolsó 30 el martes. Una plusvalía demencial que evidencia un poderío económico que asusta de los conjuntos británicos. Pocos son los equipos en España que pueden dibujar tal operación, en las islas lo están haciendo varios recién ascendidos. Creo que LaLiga en varias cuestiones está en desventaja. La inyección financiera de las televisiones a la Premier League abre una zanja insalvable para la mayoría. Ahí poco se puede reprochar. La venta del producto en Inglaterra es de manual y ahí están los réditos. Unas cuantías que unidas a la inclusión de los jeques en el universo futbolístico han provocado una inflación insostenible. Los jugadores, muy buenos, que hace no tanto no ascendían a más de 60, se van a los 160. No sabemos el alcance de esta corriente, aunque parece bastante elitista. Sin ir más lejos, el Real Madrid ya modeló su estrategia ante la imposibilidad de competir con los petrodólares. Otras de las cuestiones a corregir en la competición española deben ser las cláusulas de rescisión. Un arma de probada facilidad para clubes extranjeros con probada solvencia económica. El caso de Kepa solo es el último. Las urgencias del Chelsea por encontrar un guardián para su portería le hacen coger un camino en el que el Athletic está indefenso. Un equipo que recibirá una cuantía extraordinaria, pero que quizá prefiera al guardameta en ese mercado limitado que tienen. Una regla que debe ser pensada a fin de evitar lo que se traduce en un hándicap. No obstante, en esa maraña monetaria aún quedan atajos como el de Arturo Vidal. Aunque bien es cierto que son pocos.