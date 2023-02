El detrás de las cámaras

E L que aquí suscribe estas líneas no puede negar que la entrevista que realizó y salió publicada la pasada semana en estas páginas le hizo especial ilusión, por increíble que a algunos les pueda parecer. No ya por quien fuera o dejase de ser el entrevistado, sino por la preparación previa y todo lo que los lectores, en este caso, desconocen de todo lo que hay detrás antes de llevar a cabo una entrevista o cualquier trabajo periodístico. Es posible que a más de uno entrevistar a un futbolista juvenil, por mucho que esté firmando una gran temporada, no le diga mucho, pero lo cierto es que este periodista ha aprendido, en su aún corta trayectoria profesional, que cualquier persona tiene una historia detrás. Así, este que está escribiendo estas líneas no dudó un instante en descubrir todo lo que podía dar de sí, en este caso, la historia de Bruno Iribarne con la firme intención de, como tanto hincapié nos hizo Julio Pulido en el máster de Periodismo Deportivo que uno completó el pasado curso, tratar de llevar la silla al final. Término que seguramente a muchos de ustedes que están leyendo esta humilde columna desconozcan, pero que para este periodista de tan solo 25 años significa muchísimo, suponiendo una enorme satisfacción el mero hecho de haberlo intentando. Y es que el más mínimo detalle marca la diferencia, por insignificante que pueda parecer. Así, uno no dudó desde ponerse en contacto con uno de los primeros entrenadores del entrevistado en la cantera de todo un Real Madrid hasta en proponerle escribir en un papel una promesa si este histórico juvenil rojiblanco consigue levantar esta Copa del Rey para guardarla en un sobre que únicamente se abrirá y se hará público en caso de que los chicos de Alberto Lasarte logren todo un hito no visto hasta la fecha por estos lares. Aspectos con los que tratar de salirse de la monotonía y esa típica entrevista pregunta-respuesta en la que la mayoría de deportistas no paran de tirar de un tópico tras otro. Uno no termina de conocer cómo habrá recibido el público su trabajo, pero, no cabe duda de que difícilmente haya algo más satisfactorio que los mensajes de los amigos, que no han sido pocos, y el sabor propio de, al menos, haberse acercado a lo que uno pretendía. Que nunca falle el intentar llevar la silla hasta el final.