Una deuda saldada

El fútbol no siempre es justo y eso es algo que todos los equipos y aficionados deben asumir, pero la mala fortuna se estaba cebando ya demasiado con un Atlético Pulpileño que llevaba ya cuatro temporadas luchando por un ambicioso objetivo: ascender a Segunda B. Desde la llegada de Sebas López y Gabi Belmonte al banquillo, al equipo del Levante almeriense ya se le empezaba a quedar algo pequeña una Tercera División que siempre había sido su techo histórico hasta que hace un par de días, por fin, logró dar el salto al siguiente escalón. Un más que merecido premio a casi un lustro de trabajo duro por parte de la directiva que dirige Mariano Muñoz, un cuerpo técnico ejemplar y unos jugadores que siempre lo han dado todo por el escudo pulpileño años tras año. El primer intento por ser de bronce fue en la 2017-2018, pero el equipo rojinegro cayó eliminado en la primera eliminatoria del play off por el Racing Villalbés. En la 2018-2019 se quedaría a solamente un punto de entrar en la promoción por ascender y la pasada campaña el cuadro de Pulpí rozó la hazaña, pero cayó en la final del play off exprés del extraño curso de la COVID-19 frente al Lorca Deportiva. Muchas entidades hubiesen desistido en su empeño de hacer realidad este sueño, hubieran perdido la confianza en su entrenador después de quedarse varias veces a las puertas de la gloria, pero el Atlético Pulpileño confió más que nunca, jamás perdió la fe en el potencial de su plantilla y ha sabido esperar hasta que en este curso 2020-2021 lo ha conseguido. Con el ascenso a Segunda RFEF, el balompié salda una deuda que tenía con el Pulpileño y el fútbol almeriense gana más peso a nivel nacional en este nivel semiprofesional en el que estará representado la temporada que viene por los de Sebas López, el CD El Ejido y ojalá que también por la UD Almería B, que aún debe disputar un complicado play off.