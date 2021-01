No son tiempos fáciles los que atraviesa la sociedad en ningún sentido. Seguramente estamos ante uno de los momentos más complejos de la época más reciente. La pandemia lo marca todo, desde la sanidad hasta la propia economía.

Coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no hay sector que se libre ello. Todo se está viendo afectado por el dichoso coronavirus y la incertidumbre que está trayendo. Por supuesto el deporte y dentro de este el fútbol no iban a ser una excepción, ni mucho menos. Un balompié en el que a nivel profesional la pandemia está tocando seriamente las cuentas de los clubes. Con la merma de los ingresos, como ocurre en otras tantas empresas, no queda otra que reestructurar las cuentas para sobrevivir. Pero el término del título de este artículo no viene de ahora. De sobra es conocida la enorme deuda que tienen desde hace años algunas de las entidades deportivas que conforman la élite del fútbol nacional.

Unos clubes que hasta hace no tantos años hacían bien poco por reducir esta, como si la cosa no fuera con ellos. Resulta incomprensible la manga ancha que se les dio a estos, y que en parte se les sigue otorgando, más con sus abundantes ingresos en derechos televisivos. Como si vivieran en un mundo paralelo. Con ello no es de extrañar que esta semana se conociera que el FC Barcelona cuenta con una deuda de más de 1.000 millones. Para cualquier empresa solo hay dos opciones para reducir el balance negativo: aumentar ingresos y reducir gastos.

No hay que ser muy listo para entenderlo. Así, resulta sorprendente hablar de grandes fichajes en equipos con una deuda tan grande. Como si estos tuvieran dinero infinito para realizar las operaciones de antaño. Pero parece que a los clubes se les debe permitir todo. Que se aprieten el cinturón.