Como un día sin pan

Si estás acostumbrado a comerte una barra diaria, ya sea en bocadillo o mojeteando el plato sobre el que te acabas de comer un arroz caldoso con pulpo, a hincharte a repostería, por tu vicio con el dulce desde que tienes uso de razón, y sobre todo a ser una de esas personas que suele dejar huérfano de líquido los barriles de cerveza de los bares, que te digan que eres intolerante al gluten es toda una tragedia. Pues sí, en esas estamos. No voy a negar que cumpla a rajatabla los cambios de hábitos alimentarios que debería realizar por mi bienestar, porque les mentiría. Es complicado, muy complicado. No es fácil despedirte de ciertos alimentos que han supuesto el 90 por ciento de tu dieta durante muchísimos años de tu vida, pero hay que hacer un esfuerzo para evitar que una mísera proteína de tenga dando viajes al baño y con ardores constantemente. No se imaginan lo difícil que es ver en tu cocina un chapata recién hecho y tener que pasar de largo para tomarte enserio una intolerancia que también te afecta al bolsillo, porque compras menos alimentos que antes, pero los de ahora son más caros, por lo que evitas, por ejemplo, dejarte casi dos euros en un bollito sin gluten que te dura dos bocados. Con este panorama, puedo dar fe que un día sin pan se hace muy largo, como bien dice la frase que viene como anillo al dedo para resumir esta temporada futbolística 2017-2018 para los que escribimos en esta sección. ¡Qué largo se nos ha hecho el curso! Muchos fines de semana pateándonos los campos, haciendo crónicas hasta altas horas de la noche, con nervios al ver al Almería rozar la Segunda B, al CD El Ejido dar una de cal y otra de arena o al Almería B clasificarse para la ronda final de un play off en el minuto 93 con un gol de su portero. Ha sido una campaña larguísima, pero ha merecido la pena porque todos los finales han sido felices. No tenemos pan, pero sí salvaciones y ascenso.