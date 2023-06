Las vacaciones se le van acabando al plantel rojiblanco. En apenas ocho días el vestuario del Estadio volverá a abrir sus puertas para acoger al plantel rojiblanco porque será el punto de partida de la nueva temporada. Por ahora solo un cara nueva, o varias según se mire, la del entrenador, Vicente Moreno, y su nuevo cuerpo técnico. El resto, los mismos o casi los mismos, salvo los que acabaron contrato que ya no volverán, pero poco más. Con una plantilla con excedente de efectivos y sabedora de que llegarán nuevos jugadores, habrá que esperar los movimientos del club porque para que unos lleguen otros tendrán que salir y no serán pocos los que lo hagan. Desconocemos el trabajo que desde que se confirmara su fichaje por el Almería habrá estado haciendo Moreno para mejorar el equipo, pero que tampoco es como para calentarle mucho la cabeza. O sí, dependiendo de lo que pueda pasar con El Bilal, si sale o se queda, porque por lo demás, del centro del campo para adelante el equipo está compensado y con dos o tres jugadores sería suficiente. Otra cosa es la defensa y, si me apuran, hasta la portería. Ahí sí que tiene que afinar Moreno porque lo de esta temporada no se puede repetir. El “coladero” que era el equipo es una asignatura a aprobar con urgencia. Vamos, si yo fuera Moreno me vería cuatro partidos para ver las carencias: los dos frente al Cádiz (con goles desde un saque de banda) el de Girona y el del Athletic en el Estadio, donde De Marcos, sacando de banda él mismo, y tras apoyarse en un compañero junto al área, se plantó delante de Fernando. Con eso es suficiente para darse cuenta de que la defensa, incluso la portería, necesitan con urgencia cambios que mejoren lo que hay y en eso, conociendo como lo ha hecho Vicente Moreno con Mallorca o Español, no va a pasar de puntillas por esa faceta. Se está hablando mucho de las gradas de fondo, de los abonos, de las nuevas camisetas, pero eso no gana partidos. Los partidos los ganan o los pierden los jugadores y desde ya este Almería necesita solidez defensiva, todos confiamos en el conocimiento de Moreno para reforzar la línea más débil con diferencia.