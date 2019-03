Lo que se dice, lo que se calla y lo que se disimula

El martes estuvo Unicaja por San Telmo. Para el conjunto ahorrador la oferente visita a la Junta con el título de marras, en esta ocasión la undécima Copa del Rey, no deja de ser algo rutinario por la periodicidad de sus conquistas. Pero esta vez la foto tenía nuevos inquilinos del otro lado. En la misma se veía a un exultante Juanma Moreno como flamante presidente andaluz y a tantos otros que no quisieron desaprovechar la oportunidad de salir en la instantánea. No faltó el vicepresidente, Juan Marín, ni el consejero de deportes, Javier Imbroda, tampoco la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, o el diputado Matarí. Incluso el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y su concejal de deportes, Juanjo Segura, a los que antaño no era nada habitual verlos acompañar al club cuando la receptora de la ofrenda era Susana Díaz, fueron a Sevilla. Cosas de la política. Hasta ahí, y pese a que al fotógrafo le costaría sacar el encuadre bueno, todo normal. Lo que me llamó la atención fue leer en la nota de prensa suministrada por el propio club este fragmento del discurso de Ramón Sedeño: "Agradecemos el apoyo recibido hasta ahora, pero, presidente, debes saber que somos el club de la Superliga que menos ayuda económica ha recibido de su comunidad autónoma; creo que esto es algo que debe corregirse y está en tu mano poder hacerlo, algo que no ha sido posible hasta el momento (...) desde 2007 la propuesta de ayuda desde la Junta ha sido claramente insuficiente, y pese a ello hemos seguido dándolo todo por esta tierra". Creo conocer bien a Sedeño y seguro que en su día le pidió lo mismo a Susana, pero nunca, al menos que yo sepa, se hizo público, por lo que todo este tiempo ha sabido disimularlo bastante bien, de ahí el titular de esta columna. Refrendo su petición para poder volver a Europa, como la otra de exigir, por fin, que "la televisión pública andaluza retransmita nuestros partidos por el interés general". ¿Caerá esa breva?