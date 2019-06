El más difícil todavía

Hay cosas que ocurren una vez en la vida. Momentos que marcan una trayectoria, en este caso la de unos deportistas profesionales. Más allá de los ascensos a Primera de la UDA, de ganar al Real Madrid en el Estadio Mediterráneo o de vencer a domicilio en Valencia o Sevilla, resulta enternecedor el comportamiento que han tenido en esta pasada campaña unos profesionales rayanos en la modestia hace no más de un año. Solo se me ocurre un hecho similar, el ascenso meteórico de la Agrupación Deportiva. No, los Rioja, Álvaro Giménez, Juan Carlos Real, etcétera, no han ascendido como aquellos gladiadores de hace 40 años, pero varios de los puntales del proyecto que se inició con Fran Fernández, no por creer en él, sino más bien con el objetivo de mitigar el creciente malestar de los seguidores rojiblancos en momentos de baja popularidad del presidente, sí que individualmente han ascendido de categoría, a nivel deportivo y monetario. En algunos casos, como el del extremo sevillano y el del delantero ilicitano, sorprendente pichichi, con cláusulas de rescisión de por medio. Otras ventas se acordaron en temporadas de vacas flacas deportivas y hemos visto cómo Pozo o Joaquín se han enfrentado a los grandes del fútbol español. Incluso puede que otro exrojiblanco con cláusula, Quique, haya ascendido con el Deportivo (está por ver en el momento de redactar estas líneas). Ya sin cláusula se marcharon Juan Carlos Real y Puertas, que tienen todas las papeletas de codearse en un par de meses con Messi, Harzard y compañía. Mientras todo ello acontece, vimos cómo hace un año se formó un conjunto sin apenas gasto, para echarse a temblar. Parece que los derroteros van por los de la anterior temporada. En román paladino, han desfilado por el Mediterráneo de rojiblanco bastantes jugadores que han acabado en Primera tras su venta, mientras que las intenciones que se vislumbran siguen siendo las de buscar jugadores a coste cero, o irrisorio, para que se conviertan en los nuevos Rioja. Por ahora, no me cuadra.