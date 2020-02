El más difícil todavía

Cada vez resulta más difícil hacer un 'On tour' en condiciones. Primero, está la incertidumbre de los horarios. Decidir la hora de cada partido es un mecanismo de tal complejidad que la pobre Liga solo puede publicarla con un par de semanas de antelación. Luego está el confiar en que el precio de las entradas no sea desorbitado, aunque coincidirán conmigo en que todo es poco con tal de presenciar el sublime espectáculo futbolístico que rodea a la Segunda División. Pero ahora, además, se suma la exagerada dificultad a la hora de obtener dicha entrada. Conseguir una localidad para este tipo de partidos como visitante es un reto colosal. Una de esas cosas que debes hacer antes de morir. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro y lograr ver a tu equipo fuera de casa. Una odisea digna de cualquier thriller. Ya no basta con pegarse un madrugón y hacer dos horas de cola. Ahora eso no garantiza nada. Es todo más complejo que antes porque ha nacido un nuevo concepto que todo lo engloba: la seguridad. Cualquier piedra en el camino es en pro de la seguridad. Y, claro, ¿quién puede oponerse a eso? ¿Acaso queremos que pase algo? No. Faltaría más. Y menos por cosas evitables. Si los clubes cada vez sueltan menos localidades para la afición visitante es por seguridad. Si a la hora de viajar tienes que decir tu nombre, apellidos, DNI, número de abonado y matrícula de coche es por seguridad. Si la Asociación de Federaciones de Peñas tiene acceso al 70% de las entradas disponibles, es por seguridad. Al fin y al cabo, ellas se hermanan con otras hinchadas, no como el resto de peligrosos aficionados que viajamos. Con todo, mientras usted lee este artículo yo estoy en Cádiz. Sí. Tras facilitar hasta la escritura de mi casa, hacer una tediosa cola y buscar a última hora alojamiento en una ciudad abarrotada por el Carnaval, logré que el viaje saliese adelante. Me queda lo del árbol, lo del hijo y lo del libro, pero tengo mi entrada. He logrado lo más difícil.