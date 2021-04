Todos fuimos alguna vez niños, Saint-Exupéry nos diría que seguimos siéndolo y tendría razón, y hemos escuchado esa mítica frase en el circo que decía.. "Señoras y señores, niños y niñas: prepárense porque ahora llega el más difícil todavía". Algo así es lo que podríamos decir si nos encontrásemos en la tribuna de los Juegos del Mediterráneo. Cuando mejor puesto pudieron alcanzar los almerienses llegó el abismo y las dudas sobre la continuidad de José Gomes. Porque fue el propio José Gomes el primero en decir públicamente que jugar los 'play off' no es una fatalidad. Y porque lo que transmite últimamente el equipo rojiblanco se acerca un poco a lo que le sucedía al equipo al final de la temporada pasada. Que no tenía patrones de juego muy claros y vivía de la inspiración de sus jugadores diferenciales. Se repite la historia pero al Almería le queda tiempo para revertir la situación. Conocer esta categoría significa que hasta el último minuto de la última jugada no debes dar nada por supuesto. Ganar al Espanyol supondría inspirar una bocanada de aire para un equipo que está muy tocado. ¿Qué invita a pensar que el Almería puede ganar al líder? Los grandes jugadores que tienen en la parcela ofensiva. Si logra ser un equipo serio y ordenado tendrá mucho ganado. Eso sí, enfrente tendrá un equipo que huele a primera división. Vicente Moreno vuelve a dar con la tecla en cómo tiene que competir un equipo para ascender de categoría. No engañamos a nadie si a esa forma de competir y entender la competición por parte del entrenador, le unimos que cuenta con una plantilla de enormes garantías. Su estrella, Raúl de Tomás, bien podría jugar en casi todos los equipos de primera división con total seguridad. La experiencia de Diego López, David López y Leandro Cabrera en la parte defensiva es sinónimo de seguridad. Han conjuntado con futbolistas de la cantera con gran rendimiento, como es el caso de Melamed o Javi Puado. La mezcla la hacen perfecta futbolistas de calidad contrastada y capacidad de sobra para la categoría como Fran Mérida o Darder en el centro del campo o Embarba, Lei Wu o Matías Vargas en banda. Un autentico equipazo que será de Primera. Esperemos que el Almería les haga retrasar su llegada.