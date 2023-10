Si la situacion deportiva del Almería no era lo suficientemente complicada, las lesiones que vienen mermando a la plantilla hacen que Gaizka Garitano, en este circo de la UD Desgracias, tenga que hacer el más difícil todavía. Con Pubill y Suárez fuera antes del parón, el delantero malí Ibrahima Koné caía lesionado de gravedad en un compromiso con su selección, dejando al primer equipo solo con Marezi como delantero centro, aunque Lázaro Vinicius, Ramazani o Baptistao podrían hacer de parche. Quizás por eso Garitano quiso ver el filial el domingo y quizás por eso el joven punta serbio estuvo más motivado de lo que acostumbra, gol incluído. Marciano, que renunció a su selección para convencer al nuevo entrenador, y Rachad, con la sub-20 marroquí, son otras de las opciones para cubrir la posición de delantero centro. Sin dudar del potencial de ellos, e incluso de Marezi, lo cierto es que si la permanencia ya estaba difícil, ahora lo está mucho más y como el entrenador vasco dijo en su presentación, se va a tener que amoldar a los jugadores que tiene y va a tener que ser creativo. El domingo regresamos a Gerona, donde la temporada pasada vivimos uno de los partidos más bochornosos de nuestra historia. El conjunto catalán está aún mejor que entonces, y nosotros mucho peor. Nos aferramos al efecto Garitano, queremos creer en el milagro, pero nos lo ponen muy difícil. Como comentaba el otro día el compañero Vivancos en su acta, el objetivo ahora mismo no puede ser otro que parar la hemorragia, mantener la distancia con la salvación (si se recorta, mejor que mejor) y llegar a enero con opciones de obrar el milagro y hacer dos o tres fichajes clave. Hay que ser realistas y concienciarse de que esto es muy largo y que la empresa no es sencilla, pero sin perder la fe. Garitano y su cuerpo técnico han dejado claro que creen posible salir de ahí abajo y para ello, como dijeron a su llegada, será necesario que todos, como con las ‘4 patas de Emery’, estemos unidos y apretemos más que nunca. Almería nunca se rinde, o al menos presumimos de ello...