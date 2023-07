No era muy difícil que Vicente Moreno detectara apenas viera unos cuantos vídeos del equipo donde había un problema muy serio la pasada temporada, y no es que hubiera que jugar a ser adivino o saber muchísimo, ni mucho, muchísimo de fútbol, porque para saber ya sabía Rubi, pero los demás veíamos el problema de lejos, menos el que tenía que poner solución a la herida que cada jornada que iba pasando se iba haciendo más grande.

En su día dijo Rubi que estaba muy contento con lo que tenía y que no necesitaba nada más, criterio este que a día de hoy me cuesta creer que los dirigentes del club compartieran con el entrenador, y a poco que se le pueda leer entre líneas al CEO del equipo en su última aparición pública, fue en Interalmería, vino a dejar muy claro que él también se había dado cuenta de la “avería” que tenía el equipo: la defensa. Demasiados goles encajados.

Pues bien, dicho lo cual, Vicente Moreno y el club se han puesto manos a la obra y sabes que si de “cintura para arriba” el equipo no anda mal, de “cintura para abajo” hay mucho trabajo por hacer y lo prioritario es reforzar la defensa, incluso yo me atrevería a decir que hasta la portería. Un buen lateral derecho, un buen central que sea rápido y que sepa salir con el balón jugado y con criterio y un buen portero tienen que ser las prioridades del equipo para no pasar los apuros y las angustias de la pasada temporada, independientemente de cubrir con garantías – y si se mejora, mucho mejor, los futbolistas que puedan salir en este mercado de verano, porque van a salir, al menos eso creemos, ya que las ofertas son tentadoras y el club sabe que para seguir creciendo tiene que vender y tiene jugadores interesantes para clubes de otras ligas que sí que estarían dispuestos a pagar lo que nadie va a pagar por ellos en la Liga española.

Pero hay que empezar haciendo el equipo desde atrás, como nos enseñó en su día Emery – y en el club debe de estar aún su libro de estilos – y comenzar a diseñar un bloque solido y seguro.