Sirvan estas pocas líneas como homenaje póstumo a Sean Connery, otro de los grandes actores que pasaron por nuestra tierra de cine y que sin embargo se han ido sin recibir el reconocimiento que se merece. El actor escocés, que en Almería rodó La colina (1965), Shalako (1968), El viento y el león (1975), Nunca digas nunca jamás (1983) e Indiana Jones y la última cruzada (1989). Su legado cinematográfico en nuestra provincia es innegable. Nunca digas nunca jamás verás algo igual a lo que vimos el domingo en el Estadio. Si este Almería me ha enseñado algo durante tantos años, es que siempre puede sorprenderte y que no he visto todo todavía. Dejar escapar dos puntos jugando contra 8, con 35 tiros y constantes llegadas, era algo que jamás había visto y que no apostaría a ver en mi vida. Pero se dio. Fue un partido exasperante, un quiero y no puedo que dejó muy mal sabor de boca por la falta de puntería del equipo. Hablar de épica refiriéndose al Girona me parece absurdo. Si el Almería no sacó los tres puntos fue por deméritos propios, no por méritos gerundenses o de su técnico almeriense. En ningún momento hicimos valer nuestra superioridad numérica y malgastamos multitud de ataques con disparos lejanos en vano. A partir de aquí, podemos hacer las lecturas que queramos, pero el Almería ha dejado escapar demasiados puntos en este arranque liguero y, aunque se vislumbra el potencial del equipo, la reacción se hace necesaria, si realmente queremos estar en la lucha por el ascenso al final de la temporada. Así, este jueves visitamos al Sabadell, que tras un arranque liguero complicado ha empezado a levantar el vuelo y va a ser una buena piedra de toque para ver a que palo va este Almería de José Gomes. Es uno de los dos partidos que tiene el equipo aplazados por aquello de jugar el play-off hasta tan tarde. Si el Almería ganara esos dos partidos aplazados, subiría puestos en la tabla y miraría hacia arriba. El problema es que el equipo aún no es todo lo fiable que debería ser, y este es un aspecto que sin duda tenemos que mejorar para subir a Primera…