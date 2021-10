Pocas cosas hay para un periodista más satisfactorias que vanagloriarse. Acertar en una información u opinión proporcionada tiempo atrás y recordarlo con orgullo. Restregarlo, incluso. Yo lo dije. Tal y como adelanté. Incluso, se puede optar por la táctica de echarlo en cara. Algo así como un no me hicisteis caso, pobres incautos. Nunca creísteis, pero la realidad ha venido a darme la razón. Pues bien, eso es exactamente lo contrario de lo que voy a hacer en esta columna. La UD Almería ganó el jueves a uno de los rivales más complicados que ha tenido enfrente este curso y no solo lo hizo con rotaciones, sino con la titularidad de algunos jugadores ya indiscutibles para Rubi y en los que pocos confiaban a principios de temporada. De la Hoz es el ejemplo más palpable, el único superviviente junto a Fernando de la época 'alfonsista', que se quedó este verano por expreso deseo del técnico catalán para ser hoy el ancla del centro del campo. Pero hay alguno más. Appiah completó muy buenos minutos ante la Real B, máxime después de la decepción que supuso verlo fallar la última ocasión del partido ante Las Palmas. Puigmal, tras un mal choque en Eibar, también estuvo muy activo el jueves, participando, incluso, en el 3-1. Ni Chumi, que tapa sus pocos errores con actuaciones globales de buen nivel, ni Centelles que, con muchas carencias a nivel ofensivo, sí ha demostrado ser apto, al menos, para entrar en rotación, jugaron, pero todos ellos y alguno más han hecho que, lo que a muchos se nos antojaba una plantilla escasa, se haya convertido en un vestuario con recursos y alternativas. Futbolistas a los que, quizás, no les da para ser titulares indiscutibles durante un año entero, pero que se pueden sumar a la causa en determinados momentos y en los que, por supuesto, un servidor jamás creyó. Lo reconozco. Del mismo modo que, cuando fallen, estaré para recordaros que ya os lo dije. Que yo ya lo sabía. Que tuvisteis que hacerme caso. Los periodistas somos así.