La dimensión de Guti

Bueno, o José María Gutiérrez todos nos entendemos. El entrenador de la UD Almería está en boca de todos, como lo estaba en su época de jugador. Y como sucedía entonces se enaltece su figura al mínimo éxito y le dilapidará (esperemos que no pase) cuando vengan mal dadas. Un entrenador que tiene muy buena pinta pero que apenas está comenzando su carrera en el fútbol profesional, está rellenando huecos en los medios de comunicación no solo de la provincia si no también a nivel nacional. ¿Sus logros? Haber hecho una modificación de sistema y haber ganado tres partidos seguidos. No es poco logro, pero sí para darle tanto bombo como se le está dando. Soy de los que piensan que Guti será uno de los entrenadores destacados de la próxima década, pero no conviene inflar un globo que irá tomando su propio aire conforme vaya pasando el tiempo. Es el precio de haber sido futbolista (y de los muy buenos), que ahora todo el mundo mira con lupa sus movimientos.

No solo está afianzando su posición en la tabla el equipo indalico, además está recortándole puntos al Cádiz. Esto último, unido a la ilusión que puede provocar cada ventana de fichajes que se abre, tiene a la ciudad con ganas de fútbol. El equipo revelación de segunda división tiene en su feudo uno de sus mayores secretos, y es que el Fernando Torres de Fuenlabrada es uno de esos campos difíciles de puntuar. Un equipo que de la mano de Mere está a un alto nivel de competitividad y donde hay varios futbolistas que destacan. El central ex rojiblanco Chico era uno de sus baluartes defensivos, y utilizó el pretérito para dar ejemplo del alto nivel del conjunto del sur de Madrid. Porque una vez que el central tuvo que salir por lesión le está costando volver a entrar en el once azulon. Dos nombre a marcar en rojo el extremo Iban Salvador y Hugo Fraile, sin duda el mejor jugador del conjunto dirigido por Mere que lleva anotados ocho goles y es la gran referencia en ataque.