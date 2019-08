Otra dimensión

Tenía pensado dedicarle estas líneas a Alfonso García y su salida del club que ha sido un reflejo de lo que ha sido su gestión en los últimos años y la confirmación de lo que muchos veníamos denunciando desde hace tiempo. Alfonso estaba por estar, y en cuanto ha tenido el dinero sobre la mesa, ha salido corriendo, sin mirar atrás y sin preocuparse de los que dejaba tirados, de un día para otro. Sin embargo, creo que Alfonso no merece que yo, personalmente, le dedique más tiempo. Sus actos hablan por él. Hoy es el día de hablar de Turki Al-Sheikh, el nuevo propietario de la entidad que, de la noche a la mañana, ha llevado al Almería a una nueva dimensión, totalmente desconocida para nosotros hasta la fecha. En un abrir y cerrar de ojos hemos pasado de racanear, a la cola de inversiones en la categoría, sin patrimonio, a ponernos a la cabeza de la categoría con un propietario que ya ha demostrado que no va a escatimar gastos para mejorar al club y llevarlo a la elite. Obviamente, aun estamos digiriendo este cambio sustancial en el club, no se ha cumplido ni una semana desde que Juan Antonio Manzano comentaba lo de la posible compra de unos árabes, y a estas horas, no solo la venta del club es una realidad, sino que han cambiado muchas cosas, como la marcha de Oscar Fernández (otra víctima más de la pésima gestión de Alfonso). Demasiado en poco tiempo como para ser conscientes del cambio que hemos sufrido. El jeque ha llegado a Almería rodeado de gente de su confianza. Esperar lo contrario sería vivir en los Mundos de Yupi (aunque Alfonso dijera por activa y por pasiva que cuidaría de su gente). Ha traído a su director general, su director deportivo y su técnico. Quiero creer que esta gente venía estudiando el desembarco en España desde hace tiempo y no vienen a ciegas pensando que solo con el dinero vamos a subir a Primera. Démosles una oportunidad. Turki Al-Sheikh, que lleva puesta nuestra camiseta desde el primer día, no llega como el jeque de Málaga, con intereses ajenos al futbol. Él es un loco del futbol que aspira a colocar a nuestro club en el mapa futbolístico a nivel mundial. Ojalá.