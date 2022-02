La dimensión

Lo aprendí de mi padre: "Te reciben como te presentas y te despiden como te comportas". Los 1.500 aficionados rojiblancos desplazados a Málaga despidieron a la UDA con aplausos y cánticos desde el graderío de La Rosaleda después de la victoria sobre el equipo boquerón. Una semana después, un millar se quedó con las ganas de apoyar a sus ídolos antes de la victoria sobre el Mirandés, después de esperar durante dos horas en muchos casos. El recibimiento resultó un completo desastre. El autobús tenía que pasar por la calle de siempre, pero lo hizo por otra. Alguien, un mando policial, ordenó que así fuera. El motivo aducido para este cambio ha sido, al parecer, la presencia de bengalas, expresamente prohibidas por el Comité Antiviolencia de la LFP, pero que se reducían a un par. Ya se sabe: "Entre orden y contra orden siempre hay mucho desorden". Un recibimiento es la forma que los aficionados tienen de expresar el apoyo a los colores y de que los suyos sepan de este respaldo y entren al vestuario antes del partido cargados de ilusión y fuerza. Los 'ongi etorri' -bienvenida en euskera- eran recibimientos de otro tipo y algunos de sus promotores llegaron a ser penalizados por enaltecimiento del terrorismo. No son ni comparables ni deseables ambos casos. Los reunidos no cometieron ningún delito. No aporrearon ni rompieron los cristales del autobús del Club. Tampoco profirieron gritos injuriosos ni blasfemaron. La UDA es el club de sus amores, el ADN de su identidad, al que entregan su lealtad y parte de su tiempo libre. Sólo se congregaron para animar y cantar. Alguien no lo interpretó de ese modo y dimensionó de forma equivocada el motivo de la convocatoria. Su percepción fue otra y la vio como potencialmente peligrosa, algo que podría entrañar un riesgo.