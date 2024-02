El dinero en el campo, no en el banco

Aveces hacemos lo fácil, difícil. O queremos inventar lo que ya está más que inventado. Decía Johan Cruyff que el dinero en el campo, y no en el banco. Este alegato del fallecido jugador y entrenador holandés que modernizó el fútbol, viene a colación de la extraña costumbre que por estos lares futbolísticos se estila. Existen numerosos ejemplos de jóvenes exjugadores rojiblancos a los que se les adivinaba un futuro extraordinario basado en su poderoso presente.

En otros escritos lo he comentado, pero por no repetirme en dichos ejemplos expongo el de Thomas Partey, al que se le discutía la titularidad en el once de aquella UDA de JIM. Luego, ya estamos viendo la excelente trayectoria del excentrocampista rojiblanco. Romero pasa a engrosar la lista de todos esos futbolistas que aun teniendo algo especial con respecto a sus compañeros, por no ser la UDA un club grande, han tenido que calentar de más y sin razón alguna.

El caso es que al final siempre se destapó la verdad futbolística de todos esos peloteros que alguna vez vistieron la casaca rojiblanca y que almacenaban un plus de genialidad. Y vuelvo al referido alegato de Cruyff para referirme a Luka, un jugador joven pero cotizado por grandes clubes por razones obvias. A la actual UDA, o incluso a la mejor de siempre, nunca le sobraría sobre el campo la calidad de Luka, se vaya ganando o perdiendo.

Desde estas líneas se comentó por activa y por pasiva las incomprensibles ausencias de un jugador como Luka, que llegó como segundo refuerzo al plantel rojiblanco con tiempo más que suficiente de adaptación. En los pocos minutos sobre el tapete del jugador argentino ante el Alavés y el Valencia ya demostró cositas, pero su nulo concurso ante el Athletic y el Granada por decisión de Garitano, puso en entredicho el extraño dictamen del técnico vasco, sobre todo en el decisivo choque ante un Granada igual de escaso que el Almería, que se puso a su altura al prescindir de su pieza más talentosa.

Por el contrario, los seguidores almerienses han tenido que tragar demasiados minutos sobre el campo con un horroroso y estéril Embarba. El concurso desde el inicio de Luka llegó muy tarde en esta aciaga temporada, como si la UDA no lo hubiera necesitado antes, siendo sus golazos ante el Atlético un in your face hacia el mismo Garitano, al estilo NBA. No siempre el argentino va a hacer exhibiciones, pero su presencia debe ser continuada hasta que la campaña expire.

El pasado no puede volver, nada se puede hacer sobre ello, pero quizá algún necesitado punto de más se le escapó a la UDA por culpa de la decisión de Garitano con respecto a Luka. Puntos que a buen seguro no evitarán el fatal desenlace, pero que levantarían la moral de una afición que pese al escarnio de esta temporada continua al frente como si nada.

El próximo duelo de Vigo ya sí que va a ejercer como cordón umbilical, el que aún conecta a la UDA con la liga, ya que el conjunto vigués marca la puntuación de la más que barata salvación de esta campaña. Si los de Garitano, comandados por Luka, pudieran vencer en Balaídos, la diferencia con la permanencia se colocaría en nueve puntos, todo un mundo todavía, pero una distancia irrisoria comparada con lo que ha caído. Que Luka reparta suerte.